Van der Sar: Toppers en streekderby's pas na winterstop

Van der Sar rekende in de studio voor dat Ajax in twee jaar tijd misschien wel ruim 8 miljoen euro ‘teruggeeft’ aan het Nederlandse profvoetbal in het kader van de ‘veranderagenda’ en het onlangs opgerichte noodfonds vanwege de coronacrisis. De Amsterdamse club kan dat dankzij “gedegen” financieel beleid goed opbrengen. ,,We betalen het meest, maar dat vind ik niet meer dan terecht. We hebben een gezonde buffer opgebouwd.”



Van der Sar gaf echter wel toe dat Ajax het ‘hardste’ wordt geraakt als er nog langdurig zonder publiek gevoetbald moet worden. ,,We hebben inderdaad de hoogste begroting in Nederland en dat willen we ook graag. We hebben de ambitie om de Europese top te halen. Maar als de Champions League komend seizoen niet doorgaat, dan lopen we ruim 45 miljoen euro aan inkomsten mis. Dan krijgen we onze begroting echt niet rond. Als dan ook nog geen fans in de eredivisie welkom zijn, dan hebben wij een serieus probleem en willen wij ook aanspraak maken op Den Haag.”