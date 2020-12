Van der Sar: ‘Wij kijken omhoog, naar Bayern, Barcelona en Real Madrid’

Edwin van der Sar stelt in een uitgebreide terugblik op het kalenderjaar 2020 dat Ajax nog altijd de ambitie heeft om aan te haken bij de Europese top. De algemeen directeur formuleert geen doelstelling aan het Europa League-toernooi. Wel staan of vallen de plannen van Ajax met een landstitel.

,,Ik weet dat er best een hoop jaloezie is misschien”, zegt Van der Sar in een eindejaarsinterview met het clubkanaal. ,,Dat Ajax spelers voor veel verkoopt, veel sponsoren heeft en het stadion altijd vol zit. Dat klopt wel, maar wij kijken omhoog. Wij kijken naar Bayern München, Barcelona, Real Madrid. Het jaar 2018/2019 willen we vaker meemaken. Alles is erop gebaseerd om dat volgend jaar weer te gaan waarmaken.”

Ajax becijferde eerder een omzetverlies van zo’n 45 miljoen euro, vooral veroorzaakt door het uitblijven van supporters in de Johan Cruijff Arena. In hoeverre corona die plannen in de war heeft geschopt? ,,Niet alles, want de ambitie is er nog steeds”, aldus de beleidsbepaler van Ajax, die weet dat Marc Overmars een paar maanden geleden nog repte over een eventueel tussenjaar.

Quote Kampioen worden is essentieel. Daar is alles op gebaseerd voor Erik en zijn mannen. Edwin van der Sar

,,Dat kan, maar dat is alleen bedoeld om er sterker uit te komen. Je hoort dat kopende clubs denken dat transfersommen naar beneden zullen gaan. Prima, want dan kunnen wij spelers nog langer houden. Wij gaan voor een zo sterk mogelijk elftal. Als clubs door financiële problemen geen spelers ophalen bij ons, kan dat een ook een gunstige factor in het geheel zijn.”

,,Over het algemeen is het wel zo dat we af en toe goede transfer moeten maken van een speler die we zelf hebben opgeleid of gescout”, vervolgt Van der Sar, die hoopt dat de schade beperkt door de invoering van het vaccin, waardoor supporters mogelijk dit seizoen nog hun rentree maken in het stadion. ,,Kampioen worden is essentieel. Daar is alles op gebaseerd voor Erik en zijn mannen.”

Van der Sar ging ook in op de teleurstellende eliminatie in de Champions League, het toneel waarop Ajax ook na jaarwisselingen actief wil zijn. ,,Waar we vorig jaar nog over pech konden spreken door buitenstaanders, hebben we onszelf dit jaar de das omgedaan. Dat is een teleurstelling voor mij, maar ik weet zeker ook voor Erik Ten Hag en de spelers. Iedereen die je spreekt zegt: ‘dit is het podium waarop je wil spelen’.”

Wat rest, is de Europa League. Daarin wacht Ajax, dat met een punt voorsprong in de eredivisie op PSV en een volle ziekenboeg de winterstop in is gegaan, na een loodzware januarimaand een tweeluik met het Franse Lille. Van der Sar wijst op de weg naar de finale in Stockholm in 2016 en noemt de Europa League een ‘mooie competitie’.

,,Maar er is er eentje die een graadje belangrijker is. De spelers moeten er alles aan doen om zich volgend jaar weer te kwalificeren.” De laatste vier van de Europa League bereiken. “Graag”, stelt Van der Sar, die het geen doel wil noemen. ,,Nee, kampioen worden moet.”