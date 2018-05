Van der Water naar Heracles Almelo

Twee oefenduels met waarde in een verder loze week voor Oranje

10:10 Net als in 2016 is Oranje het eigen land ‘ontvlucht’ voor een paar oefeninterlands in een toernooiloze zomer. Het grote publiek boeit het niet dat er vanavond in en tegen Slowakije wordt gespeeld. Maar de internationals willen wel. Want: wie speelt zich nog in de gunst bij Ronald Koeman?