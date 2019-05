Van der Werff vertrekt bij Vitesse en wil naar buitenlandse club

De Ligt ziet droom uiteenspat­ten: ‘Het is ongeloof­lijk, we waren zo dichtbij’

0:10 In de vierde minuut van de blessuretijd leek na een kopbal van Fernando Llorente de buit voor Ajax binnen te zijn. Toch ging het even later gruwelijk mis. Lucas Moura schoot de bal langs doelman André Onana en dompelde de Johan Cruijff ArenA in rouw. ,,Je bent zo dichtbij. Het is ongelooflijk", zei Matthijs de Ligt na afloop.