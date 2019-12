Van Dijk kwam slechts zeven punten tekort voor Gouden Bal

Memphis trots op Van Dijk, De Ligt en De Jong

2 december Memphis Depay is trots op zijn ploeggenoten bij Oranje die in het zonnetje werden gezet tijdens het gala van France Football. Matthijs de Ligt werd uitgeroepen tot talent van het jaar, Virgil van Dijk werd tweede in de verkiezing van beste voetballer, oftewel de Gouden Bal. Van Dijk hoefde alleen Lionel Messi voor zich te dulden.