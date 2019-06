Van Dijk na verlies: Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten

Volgens van Dijk was er geen sprake van zenuwen voor de finale van de Nations League. ,,Iedereen had er zin in, er was geen sprake van stress. Het is balen dat je verliest, want we wilde die cup graag pakken. Jammer dat we met lege handen staan.”

De Ligt: ‘Te slordig’

Matthijs de Ligt vond dat Nederland de nederlaag in de finale van de Nations League aan zichzelf te wijten had. ,,Portugal zakte in en speelde op de counter. Maar we waren in de eerste helft te slordig aan de bal. We hebben niets gecreëerd. Voorin hielden we de ballen niet vast en maakten we niet de acties die we tegen Engeland wel hadden,” zei de negentienjarige verdediger na de wedstrijd. ,,Een finale speel je om te winnen. Als dat niet lukt, ben je gefrustreerd.’'