Van een stortvloed aan goals tot zinloos geschuif

1. Scherp voor de (eigen) goal

Ricardo van Rhijn maakte woensdag tegen Excelsior zijn derde eigen doelpunt van het seizoen. Nooit klopte een speler zijn eigen doelman vaker. Vijf andere spelers in de eredivisie maakten ook drie eigen goals in één seizoen: Alje Schut, Daan Schrijvers, Timothy Derijck, Adri Pelkman, Thomas Baelum. Het opvallende bij Van Rhijn is: hij speelde dit seizoen maar 14 duels, waarvan ook nog eens 7 als invaller. Een hoog moyenne: 3 eigen doelpunten in 618 speelminuten. Tussendoor scoorde de AZ-verdediger ook nog 1 keer aan de goede kant, thuis tegen FC Utrecht (3-0 winst).

Volledig scherm Ricardo van Rhijn maakte drie eigen doelpunten. © ANP

2. Goals, goals, goals

Saai was het zelden is in de eredivisie, waarin maar liefst 1061 doelpunten vielen (3,47 gemiddeld). In 35 jaar was er niet meer zo vaak gescoord. In 1983-1984 liep de teller op tot 1079.



Kijken we naar de landen om ons heen, dan springt de eredivisie er qua doelpunten echt uit.

Gemiddeld aantal doelpunten seizoen 2018-2019:

Nederland 3,47

Duitsland 3,13

België 2,90

Engeland 2,82

Italië 2,67

Spanje 2,57

Frankrijk 2,53



Vooral dankzij Ajax werd er in 2018/2019 zoveel gescoord. De Amsterdammers maakten er 119. Slechts twee keer scoorde een club in de eredivisie vaker, beide keren was dat ook Ajax (120 keer in 1985/1986 en 122 keer in 1966/1967).

Volledig scherm Luuk de Jong scoort tegen PEC. De aanvaller van PSV werd met 28 doelpunten gedeeld topscorer in de doelpuntrijke eredivisie. © BSR Agency

3. Vijf op een rij

Nick Viergever had een primeur: voor het eerst werd een voetballer vijf jaar op rij tweede in de eredivisie. Na 4 keer ‘zilver’ met Ajax eindigde hij nu als runner-up met PSV. En zo is Viergever de eeuwige tweede, de Joop Zoetemelk van de eredivisie.

Volledig scherm Nick Viergever van PSV treurt na het verlies bij AZ: wéér tweede. © BSR Agency

4. Laat die Hamer maar schieten

Van alle spelers die afgelopen seizoen niet scoorden in de eredivisie, waagde Gustavo Hamer van PEC de meeste pogingen: 40 keer legde hij vergeefs aan. De Braziliaan staat na 23 wedstrijden voor PEC en 2 voor Feyenoord nog op 0 eredivisiegoals. Hij kán wel scoren: vorig seizoen was hij 3 keer trefzeker voor FC Dordrecht. Goed, dat was in de Keuken Kampioen Divisie, maar toch.

Volledig scherm Gustavo Hamer in duel met Peter van Ooijen. © BSR Agency

5. Kaartenverzamelaars

Tom Beugelsdijk (ADO) en Matus Bero (Vitesse) ontvingen beiden maar liefst 12 gele kaarten. Dat is evenaring van het record aller tijden in de eredivisie. Aleksandar Rankovic (Vitesse, 2003/2004), Guy Ramos (RKC (2011/2012), Joeri de Kamps (NAC, 2014/2015) en Cristián Cuevas (FC Twente, 2017/2018) gingen het duo voor.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk ontvangt weer eens een gele kaart, ditmaal van Jochem Kamphuis. © Laurens Lindhout/Soccrates

6. Het zat Feyenoord ook niet mee

Feyenoord presteerde zwak, maar heeft nog een klein excuus: het zat ook flink tegen. Van alle clubs schoten en kopten de Rotterdammers veruit het meest op paal of lat: 26. Ajax volgt met 19 keer aluminium. VVV raakte slechts 4 keer de lat of de paal. De speler die het vaakst paal of lat trof, is uiteraard een Feyenoorder: Steven Berghuis (8).

Volledig scherm Steven Berghuis had dit seizoen weinig geluk: 8 keer paal of lat. Het meest van iedereen in de eredivisie. © Pim Ras Fotografie

7. Niet gewoon af te stoppen

Op welke speler werden de meeste overtredingen gemaakt? Dan denk je al snel aan een Ajacied of een PSV’er. Maar nee: koploper van dit klassement is Mark Diemers van de nummer 15 van de eredivisie, Fortuna. Hij werd 114 keer onreglementair gestuit, veel meer dan elke andere speler. Nummer 2 is Kristoffer Peterson van Heracles (72), gevolgd door Hirving Lozano (PSV), Thulani Serero (Vitesse) en Marcus Edwards (Excelsior) met 71.

Voor de volledigheid: de speler die zelf de meeste overtredingen maakte is Glenn Bijl van FC Emmen (76). Hij blijft Danny Post (VVV, 74) en Denzel Dumfries (PSV, 67) voor.



Volledig scherm Mark Diemers van Fortuna Sittard dribbelt voorbij Nicolas Gavory van FC Utrecht. Verdedigers hadden veel overtredingen nodig om hem af te stoppen. © BSR Agency

8. Met vallen en opstaan

Kjell Scherpen verdiende dit seizoen een transfer naar Ajax. Dat ging met vallen en opstaan, want hij staat bovenaan op het lijstje van dit seizoen van keepers met fouten met een tegentreffer tot gevolg. Scherpen blunderde zes keer bij een doelpunt. Warner Hahn (Heerenveen) en Benjamin van Leer (NAC) gingen beiden viermaal fataal in de fout. Ook het reddingspercentage van Scherpen (61%) is niet om over naar huis te schrijven. Bijna alle keepers scoren hoger. Andre Onana is de nummer 1 met 74%, laat dat nou net komend seizoen de concurrent van Scherpen zijn, mits de Afrikaan in Amsterdam blijft.

Volledig scherm Kjell Scherpen van FC Emmen vertrekt naar Ajax. © BSR Agency

9. Ajax doet ’t vanaf de stip

Ajax kreeg de meeste penalty’s: 13. Er werden er 12 benut, waarvan 11 door Dusan Tadic. Bovendien kreeg geen andere ploeg minder penalty’s tegen dan de kampioen: 2 (1 raak). Heracles kreeg de meeste penalty’s tégen: 14 (12 raak). De ploeg kreeg slechts 4 penalty’s mee (2 benut). De minste penalty’s mee kregen De Graafschap en FC Emmen (beide 2).



Volledig scherm Dusan Tadic van Ajax scoort vanaf de stip tegen Vitesse. De Serviër benutte 11 van de 12 penalty's die hij dit seizoen in de eredivisie nam. © Pim Ras Fotografie

10. Véél spelers, weinig punten

NAC zette dit seizoen extreem veel spelers in: 34. In de eredivisie gebruikte alleen FC Utrecht ooit meer spelers: 36 in 2014/2015 en 35 in 2013/2014. Het geschuif leverde NAC weinig punten op: 23. De ploeg uit Breda degradeerde daarmee kansloos naar de Keuken kampioen Divisie.

O ja, welke clubs gebruikten afgelopen seizoen de minste spelers? Dat waren VVV, AZ, Heerenveen en Excelsior: deze clubs hadden aan 24 spelers genoeg.