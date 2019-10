Van Es, Groenen en Van de Sanden terug in selectie Leeuwinnen

Nederland speelt op 8 november in Izmir tegen Turkije. Vier dagen later komt Slovenië op bezoek in het Gelredome in Arnhem. Nederland is na vier kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2021 in Engeland, net als de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.