Van FC Utrecht naar Ajax: zij gingen Klaiber voor

In januari 2017 arriveerde Zakaria Labyad bij FC Utrecht om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De in Utrecht geboren international van Marokko brak door bij PSV, maar koos toen al vroeg voor een transfer naar Sporting Portugal. Na verhuurperiodes bij Vitesse en Fulham liet hij in Utrecht weer echt zien waartoe hij in staat was.

Onder Erik Ten Hag blonk Labyad uit in de Galgenwaard en veroverde hij de Utrechtse harten. Met als hoogtepunt de kopbal waarmee hij FC Utrecht in eigen stadion langs Zenit Sint-Petersburg hielp. In Rusland ging het alsnog mis in de voorronde van de Europa League. In de eredivisie kwam Labyad tot 43 wedstrijden en veertien doelpunten voor de FC. In december 2017 vertrok trainer Ten Hag naar Ajax, Labyad volgde de zomer erop.

Volledig scherm Zakaria, Willem Janssen en Sean Klaiber. © BSR Agency

Vijf jaar voor de transfer van Labyad maakte Mike van der Hoorn de overstap van FC Utrecht naar Ajax. De centrale verdediger uit eigen opleiding blonk uit in zijn eerste volledige eredivisieseizoen in 2012-2013. Utrecht eindigde als vijfde, Van der Hoorn speelde bijna alles en maakte vier doelpunten. Met zijn goede spel verdiende hij ten koste van Virgil van Dijk een oproep voor het jeugd-EK van 2013 in Israël. Van der Hoorn vertrok die zomer voor een kleine vier miljoen naar Amsterdam, maar werd daar vooral populair als stormram. Via Swansea City belandde hij deze zomer in Bielefeld.

Volledig scherm Mike van der Hoorn, Viktor Fischer en Robbin Ruiter. © Olaf Kraak

Voor Van der Hoorn was er een lange periode zonder transfer van Utrecht naar Amsterdam. De Amsterdammers namen Che Nunnely en Emmanuel Boakaye over uit de jeugdopleiding, maar Rob Alflen was in 1991 de échte voorganger van Van der Hoorn.

Zes jaar en 83 eredivisiewedstrijden speelde Alflen voor Utrecht voor hij zijn geboortestad achter zich liet voor Amsterdam. De trainer van Helmond Sport werd bij Ajax onderdeel van het team dat de UEFA Cup en Champions League won, maar was nooit vaste waarde bij Ajax. In 2009 keerde de voormalig middenvelder terug als trainer van de beloften bij FC Utrecht. Via het assistentschap van Jan Wouters werd hij in 2014 hoofdtrainer in de Galgenwaard. Na een teleurstellend seizoen volgde Erik ten Hag hem op.

Volledig scherm Jan Wouters en assistent Rob Alflen. © Ruud Voest

Naast een nauwe samenwerking bij FC Utrecht gingen Wouters en Alflen ook allebei als Utrecht-speler naar Ajax. Wouters deed dat in 1986 en was ruim vijf seizoenen basisspeler in Amsterdam. In 1987 won hij de Europa Cup II, na de naamsverandering won hij samen met Alflen de UEFA Cup in Amsterdamse dienst. In 1994 verkocht Ajax hem aan Bayern München. Wouters werd als hoofdtrainer van Utrecht vijfde in 2013. Bij Ajax beleefde hij ruim tien jaar eerder als trainer een ongelukkige periode, maar won hij wel de beker.

Twee jaar voor Wouters maakte Rob de Wit de overstap. De linksbuiten kende tussen ‘82 en ‘84 twee goede seizoenen in Utrecht en was de twee seizoen daarop ook in Amsterdam succesvol. In 1986 moest De Wit zijn carrière op pas 23-jarige leeftijd staken door een hersenbloeding. Als scout keerde hij later terug bij FC Utrecht.

Volledig scherm Leo van Veen en Jan Wouters als onderdeel van de FC Utrech-selectie in 1983. © ANP

Zeventien seizoenen DOS en FC Utrecht en een uitstapje naar de LA Aztecs had Leo van Veen erop zitten voor hij in 1982 bij Ajax tekende. Een seizoen stond hij onder contract in Amsterdam, voor hij weer terugkeerde in de Domstad. Daar stond hij nog een paar wedstrijden samen met De Wit en Wouters op het veld. Met 154 competitiedoelpunten is Van Veen topscorer aller tijden bij FC Utrecht.

De primeur is voor Piet Wijnberg, al speelde hij niet één wedstrijd in de hoofdmacht van het in 1970 opgerichte FC Utrecht. Hij werd op 20-jarige leeftijd, zonder zijn debuut te hebben gemaakt, weggekocht door Ajax-coach Cor Brom, die hem opviel in een interland van het militaire elftal tegen Italië.