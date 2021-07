Van Figo en Cruijff tot Mo Johnston: zij maakten (net als Berghuis) een zeer pikante transfer

De overstap van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis naar aartsrivaal Ajax is (op z'n zachtst gezegd) pikant te noemen. De 29-jarige aanvaller is echter zeker niet de eerste speler die een behoorlijk controversiële transfer maakt. Een overzicht.

Figo en de varkenskop

Weinig clubs hebben van oudsher zó'n hekel aan elkaar als FC Barcelona en Real Madrid. In juli 2000 is de schok dan ook groot als vedette Luis Figo plotseling van Catalonië overstapt naar De Koninklijke. Het is het eerste wapenfeit van de nieuwe voorzitter Florentino Pérez.



De transfer van de Portugees is in Madrid de start van het Galácticos-tijdperk: daarna komen ook spelers als Zinedine Zidane en David Beckham naar Madrid. Later dat seizoen keert de stilist met zijn nieuwe werkgever terug in Camp Nou, waar de thuisfans ‘Sterf, Figo’ scanderen. Als Figo een corner mag nemen, wordt er zelfs een varkenskop (!) naar hem toegegooid. Nee, echt heel tevreden zijn de Barça-fans niet...

De wraak van Cruijff

Waar Berghuis een belangrijke Feyenoord-speler is die overstapt naar Ajax, was Johan Cruijff in het verleden een Amsterdams icoon dat richting De Kuip trok.

Het verhaal is bekend: de legendarische nummer 14 keerde in 1981 op 34-jarige leeftijd terug bij zijn Ajax, maar twee jaar later vertrok hij gepikeerd, nadat hij in zijn tweede rentreeseizoen nog maar weinig aan spelen was toegekomen. Feyenoord pikte hem op en Cruijff nam op schitterende wijze wraak: hij leidde de Rotterdammers in het seizoen 1983/84 naar de landstitel én de beker. En toen ging hij met pensioen, de ultieme klus was geklaard.

De prijzenjacht van Van Persie

Robin van Persie verhuisde al op jonge leeftijd van Feyenoord naar Arsenal, waar hij onder de vleugels van manager Arsène Wenger en ploeggenoot Dennis Bergkamp opgroeide. Hij speelde er uiteindelijk tussen 2004 en 2012, maar won er slechts één FA Cup en één Community Shield. En dus kon hij (in zijn prijzenjacht) de lokroep van grootmacht Manchester United niet weerstaan.

Enige probleem: er is sprake van haat en nijd tussen beide clubs. Maar, zo stelde Van Persie zelf: ,,In dit soort situaties luister ik altijd naar het kleine jongetje in mij. En dat jongetje juichte vroeger voor Manchester United. Dit is het leven. Ik ben boos op niemand en niemand is boos op mij", zo verzekerde hij. Daar dachten de Arsenal-supporters trouwens heel anders over.

De Baggio-diefstal

Bij Fiorentina hebben ze een vrij grondige hekel aan Juventus. Dat komt grotendeels door de slotwedstrijd van het seizoen 1981/1982, toen La Viola de landstitel aan de Oude Dame (beide teams begonnen als gedeeld koploper aan de laatste wedstrijd) moest laten, mede vanwege dubieuze beslissingen in het nadeel van Fiorentina en in het voordeel van Juventus.

Sindsdien is een bekend motto in Florence: ,,Wij zijn liever de nummer twee, dan dat we dieven zijn.” De woede is in 1990 dan ook enorm, als Fiorentina-vedette Roberto Baggio naar Juve verhuist. De overstap van De Goddelijke Paardenstaart leidt zelfs tot grote rellen in Florence.

Nog steeds bedreigingen voor Campbell

In Londen is de rivaliteit tussen Arsenal en Tottenham Hotspur behoorlijk. Zo is ook Sol Campbell opgevoed: hij doorliep de jeugdopleiding van de Spurs en brak er door in het eerste elftal, waar hij uiteindelijk negen jaar zou spelen.

In 2001 besluit hij zijn contract op White Hart Lane echter niet te verlengen en hij stapt over naar de grote vijand. Dat bezorgt hem meerdere bedreigingen, en bij iedere wedstrijd krijgt hij walgelijke dingen naar zijn hoofd geslingerd door de fans van Spurs. In een interview liet Campbell onlangs overigens weten dat hij (twintig jaar na dato) nog steeds dreigberichtjes en beledigingen krijgt van Spurs-fans...

Johnston

In Nederland is Maurice ‘Mo’ Johnston bepaald geen bekende naam, maar in het Verenigd Koninkrijk kennen ze hem allemaal. Dat komt door een zeer opmerkelijke transfer. Tussen 1984 en 1987 groeit hij uit tot publiekslieveling van ‘zijn’ Celtic, voordat hij naar FC Nantes verkast.

Na twee jaar wil hij echter terug naar Schotland, op een persconferentie meldt hij zelfs dat een terugkeer naar Celtic aanstaande is, maar de deal gaat uiteindelijk niet door. En dus wordt even later bekend dat hij naar aartsrivaal Rangers FC gaat, tot woede van fans van beide teams. Pas in november 1989 wint hij wat aan populariteit in het blauwe deel van Glasgow, als hij de winnende maakt in de Old Firm tegen Celtic.

Ronaldo

Tot slot nog een eervolle vermelding voor ‘de oude Ronaldo’. Hij maakte weliswaar nooit rechtstreeks de overstap van de ene naar de andere aartsrivaal, maar toch. Hij verhuisde in 1997 van FC Barcelona naar Internazionale, waarna hij in 2002 doodleuk voor Real Madrid tekende. Tot grote woede van de Catalaanse fans, die hem omdoopten tot Judas. Maar om het allemaal nog wat erger te maken, besloot hij in 2007 naar AC Milan te gaan, waardoor ook de supporters van Inter klaar met hem waren.