Van Gaal maakt zich zorgen om reserverol Wijnaldum: 'Maar de alarmbellen gaan nog niet af’

Naast Flekken maakt ook Noa Lang voor het eerst zijn opwachting bij Oranje. Van Gaal gaf aan dat Lang een optie is voor de rechtsbuitenpositie, als concurrent voor Steven Berghuis. ,,Dat is één van de redenen dat ik hem geselecteerd heb.”



Arnaut Danjuma Groeneveld is in vorm bij Villarral, maar behoort niet tot de selectie van Van Gaal. ,,Hij is van club veranderd. Dat heeft hij laat gedaan. Eerst viel hij vooral in, nu doet hij het geweldig”, aldus Van Gaal .Hij kon er ook bij zijn, maar dat heb ik niet zo besloten. Ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is. Maar hij kan ook zo maar in een vormdip belanden.”