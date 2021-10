Van Gaal na moeizame zege in Riga: ‘Niet koud gehad, maar wel geërgerd’

Louis van Gaal had het vanavond in Riga ondanks een temperatuur van 3 graden niet koud, maar had zich wel geërgerd aan zijn ploeg. ,,Ik heb te veel persoonlijke fouten gezien en zag veel passes breed gaan, terwijl we veel vaker de diepte hadden moeten zoeken.”

Van Gaal was uiteraard blij met het resultaat, maar was ook kritisch. ,,Het resultaat is altijd het belangrijkste, maar zeker niet het enige dat telt. Maar de wedstrijd verliep zoals ik dat vooraf bij jullie heb voorspeld", zei hij voor de camera van de NOS in Riga, waar Oranje met 0-1 won door de goal van Davy Klaassen na negentien minuten. ,,Ik heb gezegd dat Letland twee tot drie kansen zou krijgen. Nou, dat waren er uiteindelijk vier. En ik heb gezegd dat we zeker 70 procent balbezit zouden hebben. Nou, dat is uiteindelijk zo'n 75 procent geworden. Wat dat betreft dus niets nieuws onder de zon, zo had ik deze wedstrijd wel voorspeld.”

Van Gaal baalde uiteraard van het feit dat de wedstrijd nog tot de laatste minuut spannend was. Letland kreeg in de extra tijd nog twee hoekschoppen en Justin Bijlow voorkwam met een goede redding nog de gelijkmaker in de 92ste minuut. ,,Dat was onnodig, maar dat komt omdat we die kans zelf weggeven. Frenkie de Jong speelde die bal te zacht in en Denzel Dumfries had naar de bal toe moeten komen. Daar ging het mis, daardoor krijgen zij nog twee kansen. Er ging een hoop mis, maar dat hoort bij het voetbal. Als wij tegen een amateurteam zouden spelen, zouden zij ook twee kansen krijgen. Letland speelde met twee rijtjes van vier spelers dicht op elkaar, dus het was heel lastig om daar doorheen te komen. Voorin hadden ze een lange spits, dus elke hoge bal naar voren werd gevaarlijk", zag Van Gaal, die daarmee doelde op de drie kansen voor Cambuur-spits Roberts Uldrikis.

Tevreden

De 70-jarige bondscoach, die het record van Dick Advocaat brak, liep vrijdagochtend al een groepje Oranje-fans tegen het lijf in Riga. ,,Zij vroegen mij wanneer ik tevreden zou zijn. Toen zei ik: als we met 0-1 winnen. Nou, dat is gelukt. Het was vanavond niet goed, maar het belangrijkste is dat we een stap dichter bij ons doel, namelijk plaatsing voor het WK in Qatar, zijn gekomen. Ik had overigens liever gezien dat Turkije vanavond in Istanboel had gewonnen, want Noorwegen is onze grootste concurrent.”

De 500 meegereisde Nederlandse fans in Riga zagen Oranje veel kansen missen, waardoor het tot het einde spannend bleef. ,,Wij hoeven hier niet het publiek te vermaken. Dat was er trouwens ook niet echt. Dit zijn gewoon heel moeilijke wedstrijden. Ik heb hier als coach van FC Barcelona wel eens met 0-1 gewonnen van Skonto Riga. Dat was ook een groot klassenverschil, maar met 0-1 mochten we nog van geluk spreken. En in mijn eerste periode als bondscoach hadden we het twee keer heel lastig met Estland", zei Van Gaal.

Van Gaal over debutant Lang

Noa Lang maakte vanavond zijn debuut voor Oranje. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge viel in de 62ste minuut in voor rechtsbuiten Steven Berghuis, maar wisselde al na zo'n vijf minuten van flank met linksbuiten Cody Gakpo. ,,Dat is toch ook ongelooflijk?", zei Van Gaal lachend. ,,Ik heb dat direct gecorrigeerd, want dat was niet de bedoeling. Ik wilde hem op rechts zien.”



Toch was de bondscoach zeker niet ontevreden over zijn debutant. ,,Ik denk dat hij gedaan heeft wat hij kon. Ik was tevreden met hem. Hij had wel lef, moet ik zeggen”

,,Hadden we nauwkeuriger of sneller moeten spelen? Ja, dat is heel makkelijk te roepen vanaf de tribune of achter de televisie, maar dat is zo moeilijk omdat er nauwelijks ruimte is. De creatieveling moet dan opstaan. Het had vanavond 0-4 of 1-6 kunnen zijn, maar ook 2-1 voor Letland. Dat is de realiteit, maar ik ben blij dat we hier met 0-1 winnen. Ik heb het niet koud gehad, maar heb me wel geërgerd. Dat ging dan vooral over passes die breed gingen, terwijl ze diep hadden moeten gaan. Diepte moet altijd voor breedte gaan, zeker tegen dit soort tegenstanders. Daar erger ik me wel eens aan, maar dat zullen we in de nabespreking nog wel laten zien aan de spelers,” zei Van Gaal.

,,We hebben straks nog een heerlijk diner. Of ik daar nog een wijntje bij neem? Dat denk ik wel, dat kan ik niet laten natuurlijk. Daarna gaan we lekker naar bed en dan morgen eerst lekker uitslapen en dan rustig terug naar Nederland. Daar gaan we ons nog twee dagen goed voorbereiden op de wedstrijd tegen Gibraltar. Die gaan met een 1-6-3-1 systeem spelen, let maar op, dus dat wordt ook nog niet zo makkelijk.”

Volledig scherm © ANP