Van Gaal weet basiself voor morgenavond al: ‘Maar ik ga mijn collega Solbakken niet wijzer maken’

Van Gaal wilde zijn opstelling dus nog niet delen, maar heeft de basiself al wel in zijn hoofd zitten na twee trainingen op de KNVB Campus in zijn derde periode als bondscoach van Oranje. ,,De elf spelers die aan de aftrap staan weten dat al. Dat is voor de spelers handig, zodat ze de wedstrijd al kunnen imagineren. De andere elf moeten dan Noorwegen nabootsen op de training. Dat is niet makkelijk voor de spelers, maar ze hebben dat wel perfect uitgevoerd. De spelers zijn zo blij met de helderheid vanuit de staf. Het is een keten van activiteiten die er voor moet gaan zorgen dat die wedstrijd van morgenavond een succes wordt", zei Van Gaal, die naar aanleiding van een vraag van een Noorse journalist zei dat hij liefst vijf spelers van Noorwegen goed genoeg zou vinden voor zijn basiself.



Daar zal Erling Braut Haaland, de 21-jarige centrumspits van de Noren, er ongetwijfeld eentje van zijn. Haaland staat op 63 goals in 64 duels voor Borussia Dortmund en scoorde zeven keer in zijn eerste twaalf interlands voor Noorwegen. ,,We moeten ervoor zorgen dat hij niet goed wordt aangespeeld, dus we moeten de pass eruit halen of ervoor zorgen dat de pass moet worden gegeven onder hoge druk. Dan zal hij niet optimaal in stelling worden gebracht”, zei Van Gaal. ,,Maar gelukkig hebben we ook nog goede verdedigers als hij wel de bal krijgt. Ik ga ook nog niet zeggen wie er morgenavond zal gaan keepen bij ons, want daarmee maken we Haaland ook weer iets wijzer.”