Van Gaal wijzigt Oranje tegen Gibraltar op twee plekken: ‘Denk maar niet dat het makkelijk is’

Bondscoach Louis van Gaal gaat het Nederlands elftal tegen Gibraltar op twee plaatsen wijzigen. Sowieso keert vice-captain Georginio Wijnaldum terug in de basisformatie. Hij lijkt de plek van Guus Til weer in te nemen.

Ook Noa Lang lijkt aanspraak te maken op een basisplaats, als vervanger van de naar PSV teruggekeerde Cody Gakpo. Bevestigen doet Van Gaal het niet. ,,Waarom wil je nou altijd de opstelling verraden?’', knipoogde Van Gaal, die een extreem verdedigend Gibraltar verwacht. ,,Het is belangrijk dat we snel scoren tegen ze. Dat was ook tegen Letland de bedoeling, maar toen vielen de ballen niet goed.’’

,,Denk maar niet dat het makkelijk is om door een verdediging heen te spelen’’, vervolgde de bondscoach. ,,Letland stond negentig minuten lang met tien man in de eigen zestien. De ballen vielen ook een beetje verkeerd. Dat kan ook op het conto van Letland worden geschreven.’’ De oefenmeester zag dat Oranje het zichzelf moeilijk maakte in Riga. ,,We hadden negentig minuten controle, maar we brengen Letland zélf weer terug in de wedstrijd.’’

Van Gaal hoopt dat zijn ploeg net als de heenwedstrijd veel doelpunten gaat maken. In Gibraltar zegevierde Oranje met 0-7. Mogelijk kunnen de goals nog een belangrijke rol spelen in het doelsaldo, maar daar maakt de bondscoach zich geen zorgen over. ,,Ik denk dat Noorwegen ons niet meer gaat inhalen, dus dat is wel een groot voordeel.’’

Tegen Gibraltar lijkt het erop dat Arnaut Danjuma zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie. De aanvaller is opgeroepen als vervanger van Gakpo, die een hersenschudding overhield aan het gewonnen duel (0-1) met Letland. ,,Wij hadden Danjuma al in de gaten voor hij naar Villarreal ging’’, aldus Van Gaal. ,,Juist dit soort spelers kan de muur breken, het zijn creatieve spelers. Dat is de reden dat ik hem erbij heb gehaald, maar ook zodat de groep en ik hem kunnen zien.’’

