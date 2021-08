Van Ginkel kritisch: ‘Er vallen kleine spelers in en de grote jongen bleven achterin staan’

Samenvatting,,Dit is heel zuur", erkende Marco van Ginkel nadat PSV door Benfica uit de Champions League werd gehouden. De aanvoerder baalde stevig na het 0-0 gelijkspel in Eindhoven. Na de 2-1 nederlaag in Portugal betekent dat een plek in de groepsfase van de Europa League.

,,We speelden lang tegen tien man en in de rust zeiden we dat we de bal moesten laten gaan", aldus Van Ginkel bij RTL7. ,,We moesten ze kapot tikken, maar dat hebben we te weinig gedaan. We hebben wel een paar kansjes gehad, maar het was net niet. Zij zouden vermoeid worden als we de bal goed zouden laten rondgaan. Maar we maakten fouten en hadden onnodig balverlies.”

,,Aan het einde hadden we ook te weinig ideeën", vond Van Ginkel, die zelf tot zijn onvrede na 70 minuten werd gewisseld voor Bruma. ,,Ik zou er een paar naar voren gooien, denk ik. Er komen bij ons dan wat kleine jongens in voor aan de zijkant en de grote jongen bleven achterin staan. Terwijl je toch wat moet forceren.”

Van Ginkel zag vanaf de zijkant hoe Benfica de wedstrijd wist uit te spelen. ,,Tijd rekken, op de grond liggen, dat hebben ze goed gedaan", aldus de middenvelder. ,,En wij niet.”

Roger Schmidt

Roger Schmidt wilde na afloop niet ingaan op de kritiek van aanvoerder Marco van Ginkel. ,,We hebben in de hele kwalificatie als team goed gespeeld”, liet de trainer bij RTL7 weten. ,,Natuurlijk moet ik als coach beslissingen nemen. Wij hebben een team dat met goed voetbal tot kansen moet komen. We zijn geen ploeg die met lange en fysiek sterke spelers in het centrum uit hoge voorzetten met kopballen kan scoren. Maar vorige week waren we in Portugal de betere ploeg en nu weer. In voetbal krijg je echter soms niet wat je verdient. Dat zullen we moeten accepteren.”

,,Het was een zware en intense wedstrijd, met veel strijd en zonder veel uitgespeelde kansen. Dat is normaal op dit niveau. Na de rode kaart voor Benfica werd het moeilijk voor ons om oplossingen te vinden, omdat ze met heel veel man in de verdediging gingen spelen. We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar uiteindelijk hadden we er minimaal één van moeten benutten. Daar hadden we dan ook weer extra energie uit kunnen halen. Maar helaas hebben we niet gescoord en daardoor liggen we nu uit de Champions League.”

Eran Zahavi

,,Ik neem de verantwoordelijkheid", zei Eran Zahavi, de man die de grootste kans van PSV tegen de lat schoot. ,,Want als ik die bal scoor, wordt het misschien een andere wedstrijd. Het was niet makkelijk met die stuit en die verdediger die nog een sliding maakt.”

,,We wisten dat het 50/50 zou worden”, zei Jan Vertonghen nadat hij met Benfica de Champions League wist te bereiken. ,,PSV is gewoon een heel goede ploeg. We kwamen al na een half uur met tien man, en dat is lastig. Maar misschien werkte het wel in ons voordeel. We konden de ruimte klein houden en dat was goed voor ons. Hoe kleiner hoe beter.” ,,En die voorzetten van hun vonden we prima, want wij hebben veel kracht in de lucht”, onderschrijft de Belg het verhaal van Van Ginkel. Volledig scherm Jan Vertonghen © ANP