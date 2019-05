Van Hanegem officieel adviseur bij Den Bosch, trainers Van der Ven en Beekmans maken seizoen af

Dat bevestigde technisch manager Bert Ruijsch van FC Den Bosch maandagmiddag. ,,We zijn het met Willem eens geworden over een rol als adviseur”, verklaarde hij. Zondag werd al duidelijk dat Van Hanegem, met wie FC Den Bosch bijna anderhalve week in gesprek was, niet de nieuwe hoofdtrainer wordt.

De 75-jarige oud-Feyenoorder zei toen dat hij FC Den Bosch best wil helpen, maar dat hij geen zin heeft in het ‘gezeik er omheen'. Ruijsch liet maandag weten bijzonder opgetogen zijn over het akkoord met Van Hanegem over zijn adviseursrol.

Fenomeen

,,Van Hanegem is een fenomeen en uniek in alle facetten. Zoals hij vroeger voetbalde, zo praat hij er ook over. Willems voetbalopvattingen volgen de kortste weg. Hij komt heel snel bij de essentie, namelijk plezier in het spelletje. Hij is volledig onafhankelijk en staat bekend om zijn eerlijkheid. We zijn daarom heel blij dat het gelukt is om Willem voor FC Den Bosch te winnen. Na veertien jaar willen we weer heel graag de eredivisie in en we denken dat Willem FC Den Bosch daarbij kan helpen”, aldus Ruijsch.