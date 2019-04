Van Heerenveen naar Ajax: deze spelers gingen Pierie voor

De 21-jarige Noor maakte in de zomer van 2017 de overstap naar Ajax voor 2,4 miljoen euro. Deze transfer had het jonge talent te danken aan de stormachtige ontwikkeling die hij doormaakte in zijn twee seizoenen bij Jong Heerenveen. Ondanks het feit dat hij nog nooit speelminuten maakte in de hoofdmacht van de Friese club, zagen de Amsterdammers het zitten in de toen 19-jarige vleugelaanvaller. In Amsterdam haakte Johnsen echter nooit aan bij het eerste elftal. In zijn anderhalf jaar bij Ajax speelde hij vooral voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de hoofdmacht maakte hij met drie invalbeurten slechts zeventien speelminuten. Heerenveen besloot hem afgelopen winterstop terug te halen naar het oude nest. De club huurt hem tot de zomer en heeft een optie tot koop bedongen. Bij de Friezen komt de Scandinaviër wel aan de gewenste speelminuten, maar is hij in tien competitiewedstrijden nog niet betrokken geweest bij een goal.