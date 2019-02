Van Leer: Iedereen ziet op tv hoe het gaat, daar zijn geen woorden voor nodig

Helmond Sport bijt veel te laat van zich af in Enschede

21:50 Voor Helmond Sport dreigde vrijdagavond in De Grolsch een flink pak op de broek. De ploeg ontsnapte in Enschede al in de eerste helft aan een grote achterstand en mocht met een 2-0 achterstand niet klagen. Nadat FC Twente na rust naar 4-0 uitliep leek een monsterscore in de maak. Gek genoeg wierpen de Helmonders daarna de schroom van zich af en was de einduitslag ‘maar’ 4-1. Dat was gegeven de omstandigheden nog niet eens zo gek. Helmond Sport miste maar liefst elf spelers en de technische staf moest improviseren alsof het een lieve lust was.