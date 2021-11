Van Leer na invalbeurt tegen Ajax: ‘Je moet er altijd klaar voor zijn, volgens mij ging het niet onaardig’

De bijzondere statistie­ken van Cyriel Dessers en Arne Slot bij Feyenoord

Feyenoord overwintert voor het eerst in zeven jaar weer in Europa. Sinds het aantreden van Arne Slot is de lach weer teruggekeerd in de Kuip en ook supersub Cyriel Dessers heeft daar een belangrijk aandeel in.

26 november