Van Marwijk gaat Van Bommel ondersteunen bij PSV

,,Met Van Marwijk is er bij PSV iemand aan boord die alles heeft meegemaakt. Ik zou wel gek zijn om dat niet te benutten", stelde Van Bommel zijn eerste persconferentie. De ondersteuning zal volgens Van Bommel soms op het veld zijn en soms vanaf de tribune.

Lees ook Van Bommel leidt eerste training als hoofdcoach van PSV Lees meer

Van Bommel is de schoonzoon van Bert van Marwijk. Eerder assisteerde hij zijn schoonvader toen die fungeerde als bondscoach van Saudi-Arabië en Australië. Van Marwijk was eerder ook bondscoach van het Nederlands elftal en trainer van bijvoorbeeld Feyenoord en Borussia Dortmund.

Van Marwijk zal Van Bommel adviseren en tips geven maar een exacte rolverdeling is er niet. ,,Bert heeft zoveel jaar ervaring. Ik hoef hem niet te sturen. Dat gaat zoals altijd automatisch en op een natuurlijk manier'', zei de 41-jarige Limburger in een nadere toelichting.

Van Bommel vertelde tijdens zijn presentatie dat hij eerder deze maand op het WK in Rusland een sms'je kreeg van PSV-directeur Toon Gerbrands en vanwege de berichten over het dreigende vertrek van trainer Phillip Cocu wel wist hoe laat het was.

De oud-international was afgelopen seizoen jeugdtrainer bij PSV. Volgens hem is het sinds de beëindiging van zijn actieve voetballoopbaan de bedoeling geweest om hoofdtrainer te worden. ,,En als die vraag komt neem je die beslissing eigenlijk zonder na te denken. Je wil graag plannen maar in het voetbal lukt dat niet.''