Van miskoop bij Ajax naar beul van PSV: Ocampos doet het voor Sevilla

Voetbalpod­cast | 'Jan Streuer en Ron Jans gaan door de voordeur naar buiten bij FC Twente’

De topclubs maakten in de eredivisie geen fout en dus is het nog steeds een strijd tussen vijf ploegen om de titel. Toch is er genoeg te bespreken. Het vertrek van Jan Streuer en Ron Jans bij FC Twente, de interesse in Arne Slot vanuit Engeland, het succes van Maurice Steijn en de kansen van Ajax en PSV in de Europa League. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka.