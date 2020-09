Van Nistelrooij bedankte voor Oranje: ‘Daarna hebben we Van de Looi gevraagd’

Van Nistelrooij heeft het hoogste jeugdteam van PSV onder zijn hoede. ,,Maar hij was al ver in de voorbereiding in het komende seizoen", zei Lodeweges. ,,Dat is ook prima en begrijpelijk. Daarna hebben we Erwin van de Looi gevraagd. Want we hadden twee goede opties. Hij vult het nu ook goed in."



Lodeweges heeft het Nederlands elftal onder zijn hoede tijdens de duels met Polen en Italië in de Nations League. De spelers van Oranje hebben de directie van de KNVB gevraagd om voor de interlandperiode van komende maand duidelijkheid te scheppen over een definitieve opvolger voor de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman.



Georginio Wijnaldum is blij dat de directie van de KNVB ook met de spelersraad van Oranje over de opvolging van Koeman heeft gesproken. ,,Wij hebben vooral aangeven dat we op dezelfde manier verder willen", zei hij. ,,Koeman stond boven de groep maar gaf ons ook vrijheden."



Wijnaldum werkte eerder bij Oranje plezierig samen met Louis van Gaal, die heeft aangegeven dat hij met de KNVB over de vacante functie van bondscoach wil praten. ,,Maar het is echt aan de directie van de KNVB", zei hij. ,,Zij moeten beslissen."