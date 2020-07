Van Nistelrooy en Kluivert: precies even oud, totáál verschillende carrières

Patrick Kluivert is achttien jaar als Louis van Gaal hem laat debuteren in de strijd om de Nederlandse supercup, tegenwoordig de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord is de tegenstander en wordt met 3-0 verslagen. Kluivert laat zich met een assist én een goal meteen gelden in Amsterdam. Het blijkt achteraf een voorschot van wat hij dat seizoen verder nog zal laten zien. In totaal maakt hij 18 goals in 25 eredivisiewedstrijden, waarmee Kluivert in zijn debuutseizoen meteen clubtopscorer van Ajax wordt. Het levert hem niet de topscorerstitel op (Ronaldo maakt er dat seizoen 30), maar hij wordt wel verkozen tot grootste talent van de eredivisie en zelfs tot beste speler jonger dan 21 jaar in Europa.