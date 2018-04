Van Persie en Jørgensen sluiten aan bij Feyenoord

Van Persie en Jørgensen ontbraken zondag in de soepel gewonnen stadsderby tegen Excelsior (5-0). De 34-jarige Rotterdammer had nog steeds last van een kuitblessure, twee weken eerder opgelopen tegen PEC Zwolle. Jørgensen kwam met heupklachten terug van de nationale ploeg. Bij afwezigheid van de twee aanvallers kreeg tiener Dylan Vente een kans in de punt van de aanval.

Feyenoord speelt komende zondag in Enschede tegen FC Twente, de hekkensluiter van de eredivisie.