Van Persie: Ik voel me elke dag sterker worden

De topschutter aller tijden van Oranje kreeg de voorbije weken steeds korte invalbeurten van trainer Giovanni van Bronckhorst. Tegen Heracles hield Van Persie het ruim zeventig minuten vol. ,,Het voelt goed, ik heb flink wat meters kunnen maken. Hier en daar kan het allemaal wel wat beter, daar gaan we aan werken. Heracles kreeg twee of drie goede kansen. Als er één in was gevlogen, had het lastig geworden. Met een beetje geluk kon ik de 1-0 maken. Ik wilde de bal in de verre hoek schieten en hij werd onderweg nog licht aangeraakt. Dat doelpunt zorgde voor wat rust.''