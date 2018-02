Van Persie kan volgens zijn trainer alweer langer dan een kwartier spelen

Van Persie moet stap voor stap werken aan zijn inhoud. Dat doet de 34-jarige spits overigens in goed overleg met de trainer, zegt Van Bronckhorst. ,,Robin van Persie is een heel grote speler, er is heel veel aandacht voor hem en dat is ook logisch’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Robin heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Dat is nooit verdwenen. Maar met Robin is het zaak dat wij hem zo optrainen dat hij het langer kan volhouden. Dan kan hij langer zijn uitzonderlijke kwaliteiten laten zien.’’

Maar is dat nu exact een kwartier of kan Van Persie al langer meedoen? ,,Er is geen schema in mijn hoofd. Er is geen lijstje dat zegt 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten. Het ligt ook aan de wedstrijd, dat is voor mij bepalend. Tegen FC Groningen was het bij 2-0 een mooi moment. Jens Toornstra had heel veel meters gemaakt en die kon met het oog op zondag er alvast uit. Van Persie kon heel goed overweg met de grotere ruimtes die de tegenstander donderdag weggaf. Of hij wel al een half uur kan spelen? Ik denk dat zijn maximum wel al langer is dan een kwartier nu. Ik krijg heel veel vragen over hoe lang hij nou eigenlijk zou kunnen spelen. En Van Persie zelf ook. Maar we zijn duidelijk naar elkaar, Robin geeft goed aan hoe hij zich voelt. Dat zal zo blijven de komende maanden. En hij is niet kwaad dat hij maar een kwartier krijgt, hij is juist blij dat hij een kwartier krijgt. En dat straalt hij ook uit. Of ik had gewacht met het brengen van Robin bij slechts 1-0 voor Groningen? Dat denk ik wel. Ik offer nu een middenvelder op voor een spits en dat doe je niet als je maar 1-0 voor staat. Dat is wat ik bedoel met de woorden dat de wedstrijd bepalend is. Maar er is tussen Van Persie en de trainer geen ruis, alleen maar duidelijkheid.’’