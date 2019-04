Van Persie keert terug bij Feyenoord

Van Bronckhorst oogde ontspannen tijdens de wekelijkse persconferentie in de Kuip. Het feit dat Feyenoord weer alles in eigen hand heeft om derde te worden, heeft sowieso voor een voorzichtige glimlach gezorgd bij de club. Nog vijf wedstrijden zit de trainer op de bank bij zijn grote liefde. Wat hij volgend seizoen gaat doen, laat hij nog altijd in het midden. Het aantal aanbiedingen ‘valt mee’. Binnen Nederland verder als trainer is uitgesloten. ,,We zien wel’’, zegt Van Bronckhorst, die recent vertelde dat hij wil zien hoe vermoeid hij straks is als vier seizoenen Feyenoord erop zitten. ,,Die vermoeidheid is niet alleen door dit seizoen, maar moet je zien over de hele periode. Maar nogmaals, dat is van latere zorg.’’