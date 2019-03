Van Persie maakt 200ste competitiegoal en eerste hattrick in eredivisie

31 voor FeyenoordEen bijzondere middag voor Robin van Persie in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De aanvoerder van Feyenoord maakte voor rust zijn 200ste competitiegoal. Na rust maakte Van Persie ook nog de 2-0 en 3-0, waarmee hij op zijn 35ste zijn eerste hattrick in de eredivisie maakte.

Van Persie maakte bijna de helft van zijn competitiegoals in dienst van Arsenal: 96. Vervolgens scoorde hij nog 48 keer in de Premier League namens Manchester United en 25 in de Turkse Süper Lig namens Fenerbahçe.

Van Persie had 426 competitiewedstrijden nodig om de grens van 200 goals te bereiken. In totaal scoorde Van Persie tot op heden 267 keer in 582 wedstrijden voor zijn clubs. De 35-jarige aanvaller uit Rotterdam, die bezig is aan zijn laatste maanden als profvoetballer, is bovendien topscorer aller tijden van het Nederlands elftal met 50 goals in 102 interlands.

Van Persie beleefde zijn meest productieve seizoen in 2011/2012, toen hij topscorer van de Premier League werd namens Arsenal. Het seizoen daarop werd Van Persie opnieuw topscorer van de Premier League met 26 goals namens Manchester United. In zijn eerste seizoen bij United veroverde Van Persie de enige landstitel in zijn loopbaan.

Slechts vijf spelers waren ouder bij het maken van hun hattrick in de eredivisie:

39 jaar en 163 dagen - Abe Lenstra op 8 mei 1960 namens SC Enschede tegen Sittardia

38 jaar en 121 dagen - Faas Wilkes op 11 februari 1962 namens Fortuna ‘54 tegen VVV-Venlo

36 jaar en 361 dagen - Pleun Strik op 23 mei 1981 namens NEC tegen Willem II

36 jaar en 296 dagen - Dirk Kuyt op 14 mei 2017 namens Feyenoord tegen Heracles

35 jaar en 289 dagen - Bram Appel op 15 september 1957 namens Fortuna tegen Blauw Wit

35 jaar en 209 dagen - Robin van Persie op 3 maart 2019 namens Feyenoord tegen FC Emmen

OptaJohan on Twitter 200 - Robin van Persie scored his 200th league goal in his career, including 31 for @Feyenoord. Milestone.

Feyenoord Rotterdam on Twitter 2⃣0⃣0⃣ x @Persie_Official! 👑 31 | #Feyenoord 96 | @Arsenal 48 | @ManUtd 25 | @Fenerbahce #feyemm

B/R Football on Twitter In his final professional season, @Persie_Official has scored his 200th career league goal 🇳🇱