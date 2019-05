Van Persie na afscheidswedstrijd: ‘Ontzettend blij dat ik ben teruggekomen’

Het werd een emotioneel afscheid. Vooral Van Bronckhorst had het af en toe te kwaad. Geflankeerd door zijn vrouw, kinderen en neefjes had de vertrekkende trainer tranen in zijn ogen toen hij zijn familie bedankte voor alle steun. Op Moederdag had hij speciale aandacht voor de belangrijkste vrouwen in zijn leven; zijn oma, zijn moeder en zijn echtgenote. Allemaal waren ze aanwezig in de Kuip. De 44-jarige Van Bronckhorst, die woensdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard nog één keer op de bank zit bij Feyenoord, vertrekt als de succesvolste trainer uit de clubgeschiedenis. Als dank wordt de hoofdtribune op het verbouwde Varkenoord, het complex van de jeugd en de amateurs, straks naar hem genoemd. ,,Een eer voor mij’’, sprak de coach, die als speler door Feyenoord werd opgeleid. ,,Op Varkenoord is het voor mij allemaal begonnen.’’

Van Bronckhorst werd in de Kuip toegesproken door bondscoach Ronald Koeman. Voor Van Persie was Marco van Basten overgekomen. ,,Het is eigenlijk een trieste middag’’, sprak de ex- bondscoach, die Van Persie in Oranje liet debuteren. ,,Niet alleen door het verlies van Feyenoord, maar meer door het feit dat Robin stopt met voetballen.’’ Van Persie blikte terug op zijn debuut bij Feyenoord, in 2002 thuis tegen Roda JC. ,,Dat ik nu hier mag eindigen maakt het af,’’ sprak de 35-jarige Rotterdammer. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik teruggekomen ben. Dat ik hier kan eindigen, betekent veel voor mij. Mijn doel was om jullie blij te maken. Ik hoop dat dat is gelukt. Ik heb echt genoten, bedankt daarvoor.’'

Het naderende afscheid zat hem niet in de koude kleren, zo bekende Van Persie. ,,Er was altijd een nieuwe wedstrijd. En nu niet meer. Ik ben niet zo van de puistjes normaal gesproken. Maar gek genoeg kreeg ik er de afgelopen tijd dagelijks eentje bij. Het heeft blijkbaar wel iets met mij gedaan.‘’



Van Persie keek met plezier terug op de huldiging na de wedstrijd. ,,Het was heel speciaal. En al die mensen die er voor mij waren. Marco van Basten is een legende. Dat hij dit voor mij wilde doen, die speech. Hij was meer dan een trainer, ergens was hij meer een vriend. Hij was de allereerste die mij in de spitspositie zette, uit tegen Bulgarije. Van Nistelrooy was er niet en Kuyt was volgens mij geschorst. We speelden 1-1 en ik scoorde. Een jaar later was ik spits bij Arsenal.‘’



Een doelpunt tegen ADO was hem zondag niet gegund. ,,Ik had nog willen scoren. Ik nam ze vrijwel allemaal goed. De kopbal op de paal, de volley net naast. Misschien had ik na rust, toen de bal werd geblokt, sneller moeten handelen. Ik had heel graag gescoord, dat heeft iedereen kunnen zien. Maar ik zie het nu wel breder, ik heb er wel vrede mee. Het voelt goed.’’



Wat hij nu gaat doen, staat nog niet vast. Mogelijk gaat hij de trainerscursus volgen. ,,De KNVB heeft mij een verkorte versie aangeboden. Maar dan nog ben ik drie jaar bezig voor ik het allerhoogste trainersdiploma heb. Ik wil me op dit moment niet vastleggen. Ik zit al zo lang in een straks stramien. Ik ben vooral benieuwd hoe dat voelt.’’