Van Persie na glansrol: Mooi hoor, hier droom je van

Complimenten, maar geen punten voor Jong PSV

8 februari Jong PSV heeft de topper in de eerste divisie tegen NEC met 2-0 verloren. De toeschouwers in De Goffert hadden na afloop een beetje het gevoel dat veel kijkers in het Philips Stadion dit seizoen soms hebben, maar konden zich in de vrieskou wel gewoon warmen aan de punten. Jong PSV bood goed partij, maar trok toch aan het kortste eind.