Van Persie: Welkom bij de club, Vivianne!

,,Via deze weg wil ik je feliciteren met die prachtige 'milestone'. Vijftig goals en dat al op pas 21-jarige leeftijd, echt ontzettend knap'', zei Van Persie in een filmpje dat de KNVB verspreidde.

De videoboodschap van de topschutter aller tijden van het Nederlands elftal was waarschijnlijk al een tijdje geleden opgenomen. Miedema maakte in november tegen Slowakije (5-0) haar 48ste en 49ste doelpunt voor Oranje. De spits van Arsenal miste daarna vanwege een blessure het toernooi om de Algarve Cup. Tegen Noord-Ierland schoot Miedema vanaf de rand van het strafschopgebied nummer vijftig binnen, waarmee ze het aantal van haar jeugdidool Van Persie evenaarde.

,,Welcome to the club'', zei Van Persie. ,,Geniet ervan. Via deze weg wil ik jou en de andere dames ook nog een keer feliciteren met het behalen van de Europese titel. Echt een ongelooflijk knappe prestatie. Ik heb bijna alle wedstrijden gezien en van jullie genoten. Ik wil je ook succes wensen bij je club, mijn oude club, Arsenal. Have a great season!''