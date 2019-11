Van Polen staat voor rentree bij PEC Zwolle: ‘Ik voel me weer voetballer’

De verdediger, die sinds 2007 in Zwolle speelt, herstelde echter sneller dan verwacht en deed vorige week in het oefenduel met 1. FC Köln een helft mee. Tegen Fortuna Sittard hoopt hij zijn eerste officiële speelminuten van dit seizoen te gaan maken. ,,Het is heerlijk om na al die maanden nu eindelijk weer op het veld te staan", aldus Van Polen. ,,Ik voel me echt weer voetballer."



PEC Zwolle staat met tien punten uit dertien duels op de zestiende plaats in de eredivisie, twee plekken onder Fortuna dat twee punten meer heeft. ,,Wij moeten zo snel mogelijk weg uit de onderste regionen", aldus Van Polen. ,,In mijn ogen is de wedstrijd van zaterdag zelfs een cruciale voor ons."