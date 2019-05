Van Robben tot Sjaak Swart: lovende woorden voor Van Persie

‘Commentaar verdween’- Bjorn Kuipers

,,Als jonge scheidsrechter kwam ik Van Persie al tegen als jeugdspeler bij Feyenoord. Toen had hij op vrijwel elke beslissing commentaar. Dat verdween later. Ik floot in 2014 de return van Manchester United tegen Olympiakos. In Griekenland was het 2-0 voor de Grieken, op Old Trafford maakte Van Persie er drie: 3-0. Pure klasse.”