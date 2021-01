Van schijnbewegingen in Dommelse keuken tot promotiewens met De Graafschap voor Jasper van Heertum: ‘Er zit nog veel meer in’

Van wie Jasper van Heertum zijn passie voor het voetbal heeft? Simpel, zijn ouders. Vader Johan werkt al 31 jaar voor de KNVB en was ooit aanvaller bij De Valk, moeder Dianne was vroeger ook al een actief voetbalster in de Kempen. ,,Ik keek laatst nog wat oude video's terug. Dan schoven we de keukentafel opzij en oefende ik op schijnbewegingen", zegt Van Heertum, die nu basisspeler is bij De Graafschap. Dat ging niet vanzelf; hij moest ervoor knokken nadat PSV hem scoutte bij RKVV Dommelen. Hij redde het niet bij PSV, in 2013 moest hij vertrekken.