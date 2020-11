Van Seumeren: ‘Het is bij de KNVB tijd voor verandering’

Door Tim Reedijk FC Utrecht had één verzoek ingediend voor het competitieprogramma: stel de topper in eigen huis tegen Ajax uit naar de tweede seizoenshelft. Juist omdat die vorig seizoen niet doorging door storm Ciara én om de mogelijkheid te houden om supporters aanwezig te laten zijn.

,,Vorig jaar zijn we zwaar gedupeerd met de bekerfinale en de toewijzing van de Europese tickets, dus hoopten we dat aan dit verzoek voldaan kon worden. Verder hadden we geen eisen’’, zegt Van Seumeren. ,,We kregen te horen dat ‘de computer had beslist’. Tsja. Fortuna Sittard speelt wel in de tweede seizoenshelft thuis tegen Ajax.