Van Turkije tot Gibraltar: dit kan Oranje verwachten

Turkije

Turkije is normaal gesproken de sterkste tegenstander van het Nederlands elftal in Poule G. En toch in elk geval de meest bekende. Al was het maar vanwege de aanwezigheid van Orkun Kökçü, die onlangs debuteerde voor de Turkse ploeg. De Feyenoorder, geboren in Haarlem, wordt gezien als een van de vele grote talenten die ervoor moeten gaan zorgen dat het elftal van Şenol Güneş zich eindelijk weer eens kwalificeert voor een wereldkampioenschap. Maar dé namen zijn natuurlijk Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Caglar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Schalke 04) en Juventus-verdediger Demiral, een van de beste spelers in de Serie A. De laatste keer dat de Turken uitkwamen op een WK is alweer achttien jaar geleden. Maar heroïsch was het toernooi in Japan en Zuid-Korea onmiskenbaar voor ze in 2002. Nadat Brazilië in de halve finale nipt te sterk was met 1-0 eindigde Turkije - ook toen onder leiding van Güneş - als derde. Nederland ontmoette Turkije al met enige regelmaat. Wat te denken van die ontmoeting op 2 april 1997. In de ‘Hel van Bursa’ schoot Clarence Seedorf, die op het voorgaande EK nog de beslissende penalty tegen Frankrijk had gemist in de kwartfinale, vanaf de stip toen hoog over. Een levend bewijs van wat nu nog altijd geldt: tegen Turkije voetballen - met name ín Turkije - is voor elk land een pittig karwei.

Orkun Kökçü probeert Mario Pasalic de bal te ontfutselen.

Noorwegen

Denk aan Noorwegen en de eerste naam die te binnen schiet is die van Erling Braut Haaland, de superster van Borussia Dortmund die door alle grote clubs in Europa begeerd wordt. De zoon van voormalig Noors international Alf-Inge Haaland wordt in zijn vaderland haast bovennatuurlijke krachten toegedicht. Haaland lijkt immers alles te kunnen op sportgebied. Behalve een begenadigd voetballer, is hij bijvoorbeeld ook een verdienstelijk atleet. Onder meer het wereldrecord verspringen uit stand voor 5-jarigen staat nog altijd op zijn naam. Tenminste zo bekend bij de Noorse nationale ploeg, zeker in Nederland: Martin Ødegaard. De technisch begaafde middenvelder, eigendom van Real Madrid en nu uitkomend voor Real Sociedad, maakte in een recent verleden indruk bij SC Heerenveen en Vitesse. Zoals Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson en Hakon Evjen met hun AZ-status eveneens geen onbekenden zijn in Nederland. Nóg een smaakmaker: Jens Hauge van AC Milan. Vooral vanwege deze spelers is Noorwegen, dat in respectievelijk 1938, 1994 en 1998 al eens op een WK stond, een tegenstander die niet onderschat mag worden door Oranje.

Letland

Letland valt beslist niet onder de categorie voetbalreuzen. Toch heeft de nationale ploeg wel wat voetsporen staan in de grote voetbalwereld. Bijvoorbeeld op het EK van 2004, het enige eindtoernooi waarop Letland ooit actief was. Een van de tegenstanders destijds in de poule was Nederland, dat tamelijk eenvoudig met 3-0 van ze won dankzij twee goals van Ruud van Nistelrooy en eentje van Roy Makaay. De laatste jaren kan Letland echter maar weinig potten breken. In aanloop naar EK’s en WK’s eindigde de ploeg, nu gecoacht door de Fin Mika-Matti Petteri Paatelainen, doorgaans onderin de poules. Mooi voetbal is dan ook een zeldzaamheid bij de Letten. Eenvoudigweg omdat technisch raffinement ontbreekt. Het Lets voetbalelftal beschikt daarentegen wel over een van de mooiste bijnamen: Sarkanbaltsarkanie. De vertaling is overigens wat minder opwindend: rood-wit-rood.

Montenegro

Nog nooit nam het Nederlands elftal het op tegen Montenegro. En dat is ook verre van gek, aangezien het Montenegrijns voetbalelftal pas sinds 2007 officiële interlands speelt. Tot die tijd kwamen de beste voetballers uit de regio uit voor Joegoslavië en later - toen dat land uiteengevallen was - voor Servië en Montenegro. Bekendste speler is Stevan Jovetić, de aanvaller van AS Monaco, die in het verleden onder meer uitkwam voor Manchester City en Internazionale.

Gibraltar

Een gerenommeerde voetbalnatie valt Gibraltar met de beste wil van de wereld niet te noemen. Het land, een Brits gebied in het zuiden van Spanje, behaalde op 4 juni 2014 pas zijn eerste overwinning ooit. Ruim 350 toeschouwers zagen toen hoe Malta met 1–0 verslagen werd. De sterspeler van Gibraltar is Glacis United-middenvelder Nick Castle, die in het dagelijks leven werkzaam is op een bank. De nummer 195 van de FIFA-ranking speelt zijn interlands in het Victoria Stadion, het onderkomen waarin alle twaalf ploegen van het land hun competitiewedstrijden gewoonlijk afwerken. Leuk detail: in de hoogste competitie in Gibraltar - met bijna dertigduizend inwoners vergelijkbaar met de Nederlandse gemeente Haaksbergen - zijn twee Nederlanders actief. Wessel Witbreuk en Job Derksen, zo heten ze, kwamen afgelopen seizoen nog uit voor Jong FC Twente. Het Nederlands elftal speelde tot dusver nog nooit tegen Gibraltar.