Van WK-finale naar minimumloon bij ADO: Elia wil dat zijn zoon hem ziet voetballen

Door Marijn Abbenhuijs



Daar liep hij dan. Op een kunstgrasveld in Velzen-Zuid. Voor lege tribunes. Tegenover hem Yaël Liesdek of Özgür Aktas, verdedigers van Telstar, de huidige nummer 16 van de Keuken Kampioen Divisie. Hijzelf, Eljero Elia, heeft een volle Kuip in extase gebracht tijdens de bekerfinale van 2016, was van grote waarde bij het kampioenschap een jaar later, speelde al veel eerder in zijn carrière de WK-finale. Voor 85.000 toeschouwers in Johannesburg.