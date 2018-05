Van Wonderen trots op Oranje onder 17: 'Finale wordt een close-call'

EK onder 17Kees van Wonderen is trots op het bereiken van de finale van het EK met Oranje onder 17. De bondscoach van de Nederlandse beloften vindt het ook leuk dat zondag Italië de tegenstander is in de eindstrijd in het Engelse Rotherham. ,,We kennen Italië goed, dit seizoen hebben we al twee keer tegen elkaar gespeeld,’’ zegt Van Wonderen.

Door Maarten Wijffels



,,Een keer aan het begin van het jaar op een toernooi in Duitsland en afgelopen maart in het laatste kwalificatietoernooi voor dit EK", weet Van Wonderen nog van die ontmoetingen. ,,Dat wij beide keren met 2-0 wonnen biedt perspectief, maar zondag zijn het weer heel andere omstandigheden. Je weet niet wat de vermoeidheid van twee weken EK met spelers doet en Italië is een typische toernooiploeg. Ik verwacht dat het net als in onze halve finale tegen Engeland een ‘close-call’ wordt."

Lees ook Oranje onder 17 na strafschoppen naar finale EK in Engeland Lees meer

Oranje onder 17 won donderdagavond zijn halve finale in een strafschoppenreeks na een 0-0 stand in de reguliere tijd. Engeland is na Spanje en Duitsland al het derde topland dat dit EK moest buigen voor de Nederlandse talentenploeg. Vorig jaar ging de finale van het EK in deze leeftijdscategorie nog tussen Spanje en Engeland.

Volwassen

,,We hebben opnieuw volwassen gespeeld, zoals steeds dit toernooi. Dat is typerend voor deze selectie,’’ vindt Van Wonderen. ,,En net als in de kwartfinale tegen Ierland gingen de penalty’s allemaal raak. We oefenen daar na elke training op. Leggen er ook druk op en geven tips mee. Eenmaal op de stip houden jongens zich in de wedstrijd aan de keuze die ze vooraf maken voor een hoek, ze pakken hun rust in de aanloop en laten zich niet afleiden door randzaken. Wat ik zeg: een volwassen groep, die dit EK een volwassen teamprestatie levert. Het winnen van de finale zou zondag de kroon op het werk zijn," aldus Van Wonderen, ook assistent bij het ‘grote’ Oranje van Ronald Koeman.