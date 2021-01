Van zaaddodend lege tribunes naar de Beer van La Plata op Spangen... Ik kan niet wachten

Samenvatting Almere profiteert niet optimaal van thuisneder­laag Cambuur

8 januari Cambuur heeft voor de derde keer dit seizoen verloren en opnieuw was het in eigen huis. Vanavond was FC Volendam met 0-1 te sterk in Leeuwarden. Almere City FC profiteerde niet optimaal en kwam tegen FC Eindhoven niet verder dan 0-0.