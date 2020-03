Van Ziyech tot Van der Poel: deze sportinterviews moet je nog eens lezen

Zaterdag is bij uitstek dé dag voor een mooi, uitgebreid sportinterview. In sportloze tijden doken wij in de archieven van de laatste maanden om jou nog eens te laten genieten van het beste wat wij aan sportinterviews te bieden hebben. Een elftal.

1. Hakim Ziyech doet alles op gevoel: ‘Veel neppe figuren in de voetballerij’

Ongrijpbaar op het veld, onverstoorbaar buiten de lijnen. Maar Hakim Ziyech (26) heeft ook een andere kant. De Ajacied vertelt over zijn gebruiksaanwijzing, zijn jeugd en over zijn gevoel, dat als kompas in het leven dient.

2. Wijnaldum: Ik ben geen held, ik liet mijn gevoel spreken

Georginio Wijnaldum is bij Liverpool, regerend Europees en wereldkampioen, sterkhouder. Bij Oranje was hij aanjager en topscorer tegelijk. En in 2019 liet hij zich ook buiten het veld nadrukkelijk gelden. AD Sportwereld zocht hem nog vlak voor de jaarwisseling op.

3. ‘Ik dacht dat ik gigantisch veel bier zou gaan drinken, maar dat valt reuze mee’

Nog voor de coronacrisis vertrok het peloton dit jaar zonder Laurens ten Dam (39) en Roy Curvers (40), samen goed voor 28 profjaren. Twee wielerpensionado’s over elkaar, het schuldgevoel van fietsende vaders, wielrennen, nog meer wielrennen, relativeren en Tom Dumoulin.

Volledig scherm Roy Curvers en Laurens ten Dam. © Marcel van Hoorn

4. Na verlies van zijn zoons had ex-voetballer Boerebach zich bijna doodgedronken

Ex-voetballer Michel Boerebach (56) verloor zestien jaar geleden twee zoons bij een auto-ongeluk. Hij ging door een diep dal, beschreven in het boek Hoi papa. Zijn levenslessen bieden lotgenoten troost.

5. Jorien ter Mors na bewogen jaar: ‘Een hoop shit maakt je ook tot wie je bent’

Het leven van Jorien ter Mors kent hoge pieken en diepe dalen. Dat geldt ook voor het jaar 2019. Ze verhuisde, haar relatie ging uit, er kwam een hond en ze revalideert na een knieoperatie.

6. Mathieu en Adrie over het magische wielerjaar, lessen uit het verleden en opa Raymond

Mathieu van der Poel (24) kende een wielerwonderjaar én ging op zichzelf wonen. Wij zochten hem en zijn vader Adrie (60), ook een wielerheld, op in het ouderlijk huis in het Belgische Kapellen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en vader Adrie van der Poel. © Pim. Ras Fotografie

7. Abdellaoui: Ik heb de kogels voor mijn zwager opgevangen

Yassine Abdellaoui overleefde ruim een jaar geleden een moordaanslag. De voormalig profvoetballer pakt zijn leven weer op. ,,Er kwam daar op straat één gevoel heel sterk naar boven: ik wilde absoluut nog niet dood.’’

Volledig scherm Portret van Yassine Abdellaoui. © Pim Ras Fotografie

8. Krajicek: Blij dat ik niet de in mezelf gekeerde, moeilijke jongen ben gebleven

Zijn stichting, het tennistoernooi, zijn huwelijk, het staat allemaal als een huis. Het stemt Richard Krajicek (48) eerder dankbaar dan trots. ,,Ik zal niet zeggen dat ik nu met iedereen meteen contact heb als ik ergens binnenkom, maar het was veel slechter.”

9. Thijsje Oenema genas van kanker: ‘Ik begrijp nog steeds niet hoe ik het heb gered’

Thijsje Oenema (31) leeft een nieuw leven. Sinds ze genas van kanker, moest ze zichzelf opnieuw ontdekken. Maar intussen is ze nog altijd de nationaal recordhouder op de 500 meter. De vraag is voor hoelang nog, met de WK afstanden in Salt Lake City in aantocht.

Volledig scherm Thijsje Oenema is nog steeds houdster van het Nederlands record op de 500 meter. © Stephan Tellier

10. Berghuis voor altijd eigenzinnig: ‘De beste met wie ik ooit speelde? Ola John’

Doelpunten, assists, technische hoogstandjes, maar ook de uitglijders. ,,Het is mijn kracht en een beetje mijn valkuil’’, zegt Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis, die altijd een brutaaltje zal blijven.