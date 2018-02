Vanavond -14 voor het gevoel, in stadion iets minder bar

Maar het scheelt niet veel, zo voorspelt weersdeskundige Reinout van den Born van MeteoGroup. ,,De verwachting is nu dat het vanavond als -14 kan aanvoelen. Let wel: dat is dus de gevoelstemperatuur. Dat is de combinatie tussen de invloed van de wind en de daadwerkelijke temperatuur."



Toch zal het vanavond in het AFAS stadion van AZ en in de Rotterdamse Kuip iets minder bar aanvoelen. ,,Op beide stadions zit een soort ring die een hoop wind buiten de deur kan houden,’’ zegt Van den Born. Het stadion van AZ staat er echter juist om bekend dat de wind er vrij spel heeft. Maar Van den Born zegt ook: ,,Met veel mensen op een relatief kleine ruimte voelt het ook wat minder koud aan."



De weerspecialist kan het zich niet herinneren dat de KNVB eerder advies bij MeteoGroup vroeg zoals nu: ,,Normaal gaat het bij afgelastingen altijd om de veiligheid van de spelers en de bespeelbaarheid van het veld. Deze situatie is daarom vrij uniek.’’