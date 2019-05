VAR op rapport: 87 correcte ingrepen, 13 keer onterecht

De VAR beoordeelde in zijn eerste seizoen vierduizend situaties. 106 keer greep hij in. Volgens de KNVB werd daardoor 87 keer een fout gecorrigeerd. In 13 gevallen greep de VAR onterecht in en leidde dat een verkeerde beslissing. In 6 gevallen was er achteraf nog twijfel.



De KNVB stelt verder dat de VAR 15 keer ten onrechte níét ingreep. Van Egmond: ,,Het is een goed jaar geweest. We krijgen veel positieve reacties. Maar er zijn natuurlijk ook nog altijd mensen met hun bedenkingen. Onze taak is om het de komende jaren nog beter te doen, zodat we ook die mensen meekrijgen. We zijn zelf overigens het meest kritisch, hoor.’’