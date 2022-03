Vastgoedmiljonair en Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit wil Vitesse kopen

Van de Kuit verblijft momenteel in Spanje. De vastgoedmagnaat heeft zich naar eigen zeggen al als ‘kandidaat-koper’ bij Vitesse gemeld. Namens de Arnhemse profclub stelt algemeen directeur Pascal van Wijk dat er voor de overname ‘best wat interesse’ is. Partijen noemt de bestuurder van de eredivisionist niet.



Oyf doet vanwege de oorlog in Oekraïne en de grote internationale druk op Russische zakenlieden afstand van Vitesse. Hij volgt het spoor van Roman Abramovitsj, de tycoon die is vertrokken bij Chelsea.