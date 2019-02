Veerkrachtig PSV lijdt opnieuw puntenverlies, nu bij angstgegner sc Heerenveen

PSV speelde zaterdag opnieuw gelijk nadat de ploeg eerst op een 2-0 achterstand was gekomen. Ditmaal werd het 2-2 tegen sc Heerenveen. Het is alweer de zevende keer op rij dat PSV niet weet te winnen bij de Friezen.

PSV heeft het de laatste jaren traditioneel lastig in het Abe Lenstra Stadion. Ook zaterdagavond kwam de vertrouwde basiself van Mark van Bommel al snel in de problemen tegen sc Heerenveen. Het was Mitchell van Bergen die Jorrit Hendrix en Angelino op het verkeerde been zette en de bal daarna via het been van Nick Viergever voorbij doelman Jeroen Zoet schoot: 1-0. Een klap voor PSV dat voor rust kwetsbaar oogde tegen sc Heerenveen, dat dit seizoen pas één thuiswedstrijd won.

Dat bleek eens te meer in de 25ste minuut toen Michel Vlap door de Eindhovense defensie soleerde en de bal voorbij Zoet schoof: 2-0. Dat was op dat moment het achtste schot op het PSV-doel in 2019 en de zevende (!) tegengoal. Daarna ging PSV wel kansen creëren en ontstond er ook gevaar voor het Friese doel. Gastón Pereiro schoot de bal uit een vrije trap op de lat, even later waren er twee grote kansen voor Steven Bergwijn, die bij een van die pogingen de paal raakte. Daar bleef het in de eerste helft bij.

Van Bommel grijpt in

Van Bommel greep in de rust in door Lozano te wisselen voor Cody Gakpo. Het leek al snel 2-1 te worden maar de goal van Denzel Dumfries werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later werd het alsnog 2-1 via Pereiro, die de bal uit een vrije trap om de muur in het doel krulde. Heerenveen-keeper Warner Hahn ging bij dat doelpunt overigens niet helemaal vrijuit. De aansluitingstreffer was ook het laatste wapenfeit van Pereiro, die na zijn doelpunt direct werd gewisseld voor Mohammed Ihattaren.

PSV ging na die goal op jacht naar meer, kreeg ook een aantal kansen, maar het was sc Heerenveen dat nog het dichtst bij een treffer was. Invaller Dennis Johnsen kreeg na een geweldige lange bal van Kik Pierie een schietkans, maar hij trof de lat. Van Bommel probeerde vervolgens met het inbrengen van Donyell Malen voor Daniel Schwaab iets te forceren, en het was uiteindelijk ook diezelfde Malen die in de absolute slotfase voor de 2-2 zorgde.

Uitgelezen kans Ajax