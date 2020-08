Veerman over terugkeer in Heerenveen: ‘Gezin uitgekeken op het buitenland’

Door Sander de Vries De transfer van de 29-jarige spits, die vrijdag in het Abe Lenstra Stadion zijn handtekening zette onder een driejarig contract, betekent een forse opsteker voor Heerenveen. Niet alleen koopt de club doelpunten, zoals technisch manager Gerry Hamstra het verwoordde, maar bovenal zorgt de komst van Veerman positivisme rondom de club. Heerenveen zag immers een groot deel van de selectie van vorig seizoen vertrekken. De wedstrijden in de voorbereiding resulteerden bovendien in louter nederlagen.

Met Veerman, die eerder tussen 2015 en 2018 al voor Heerenveen speelde, is het spitsprobleem in ieder geval opgelost. ,,Ik heb onlangs een interview met Cees Roozemond (algemeen directeur, red.) gehoord, waarin hij zei dat ik waarschijnlijk onhaalbaar voor Heerenveen was”, zei Veerman. Lachend: ,,Dat was een onwaarheid.”

Veerman wilde namelijk maar al te graag terug naar Heerenveen, dat een transfersom van naar verluidt tussen de 1,5 en 2 miljoen euro moet betalen. ,,Mijn gezin was uitgekeken op het buitenland. Dan ga je daar zelf ook in mee. Kijk, het is een feit dat Volendammers hun dorp niet vaak verlaten. Wij zaten in Hamburg en hadden onze familie en vrienden in twee jaar nagenoeg niet gezien. Dat was best een dingetje. Dan moet je op een gegeven moment ook reëel zijn en zeggen: we gaan terug. Toen Heerenveen vervolgens kwam, waren mijn vrouw en ik er snel van overtuigd dat dit de juiste keuze was.”