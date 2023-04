Verdachte van gooien aansteker werkt bij transportbedrijf: ‘Dit nooit van hem verwacht’

Met video Peter Bosz zegt ‘nee’ tegen FC Twente: ‘Moet van mijn vrouw nu op de logeerka­mer slapen’

Peter Bosz wordt niet de nieuwe trainer van FC Twente. De 59-jarige oefenmeester uit Apeldoorn was in beeld om in Enschede de opvolger te worden van Ron Jans, maar heeft de clubleiding laten weten zijn hoop op ‘een grotere club’ te hebben gevestigd.