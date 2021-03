Vergeet het Pact van Boedapest: droomscenario voltrekt zich voor Jong Oranje met groepswinst

Door Johan Inan



Het duurde even maar daar was ie dan. Viva Hollandia galmde alsnog uit de kleedkamer nadat Jong Oranje - met hulp van een bedroevend Hongaars elftal - het best voor het laatst bewaarde. Wat na twee zorgelijke remises een bloedstollende avond leek te gaan worden, werd voor de Nederlandse beloften een droomavond, zag ook de eerder bekritiseerde bondscoach Erwin van de Looi. ,,Wij moesten niet reageren op de kritiek. We moesten een goede uitslag neerzetten. Ik vind dit ongelofelijk mooi voor de jongens omdat ze hier zo goed met elkaar omgaan en keihard hebben gewerkt. We hebben echt een goede teamprestatie neergezet.”



In Székesfehérvar bleek al snel dat Jong Oranje van de Hongaren niets te duchten had. Het gastland was niet alleen al uitgeschakeld, door tal van absenties (corona, blessures, schorsingen) was de weerstand nog net niet van een amateurniveau. Na een paar gevaarlijke Hongaarse uitbraken in het begin, had Jong Oranje een kans of tien nodig had om toe te slaan. Zo lieten Dani de Wit, Myron Boadu, Ferdi Kadioglu en Cody Gakpo allemaal twee kansen op de openingstreffer onbenut. Op slag van rust sloeg de door Myron Boadu en Cody Gakpo gelanceerde De Wit, die telkens ‘hij komt wel’ riep, alsnog toe.

Door die openingstreffer stond Jong Oranje plots virtueel eerste omdat de rivalen zeventig kilometer verderop nog niet hadden gescoord. En toch bleef het billenknijpen. Was de openingstreffer voor Jong Duitsland en Jong Roemenië alsnog reden om het Pact van Boedapest te sluiten? En wat als de beloften niet meer tot scoren kwamen en in de hoofdstad werd het 1-1?



Een dergelijke anticlimax werd kort na rust, waarin Van de Looi met drie wissels voor de verandering eens flink ingreep, onmiddellijk uitgesloten. Gakpo, de speler die symbool stond voor de opleving van Jong Oranje en daarmee ook meteen het meest aanspraak maakt op een groter EK in de zomer, werd tegen de vlakte gewerkt. Boadu verzilverde de penalty.



Uitblinker Gakpo bekroonde zijn sterke optreden door de volgende twee goals voor zijn rekening te nemen. Daar tussenin mochten de Hongaren ook een strafschop benutten. Botman, maakte dat slippertje (hands) goed door de 5-1 binnen te koppen. Brobbey maakte vervolgens de monsterzege compleet.

En in Boedapest? Daar bleven de goals en dus ook het akkoordje uit. Sterker nog, de concurrenten pakten gezamenlijk zelfs negen kaarten. Jong Duitsland miste een penalty en kopte in de slotminuut op de lat. Omdat de winnaar daar uitbleef, eindigt Jong Oranje zelfs als groepshoofd. ,,Beter kon vanavond niet”, stelde Gakpo. ,,Het ging bij mij lekker met de acties, assist en goals. Maar ik werd voornamelijk blij omdat we het als team goed deden. We wisten dat we zoveel mogelijk moesten scoren. Als daar iets zou gebeuren, werden we ingelicht. Maar we kregen geen seintjes.”



Daardoor keren de Nederlandse beloften over twee maanden terug naar Hongarije om op 31 mei in Boedapest de EK-droom te vervolgen. In de kwartfinale is dan Denemarken, Frankrijk of Rusland de tegenstander. Of Gakpo dan nog aansluit? ,,Dat is niet aan mij. Het doel van iedere speler is op de grootste toernooien uit te komen. Maar daar moeten de bondscoaches maar over beslissen.”



