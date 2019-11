Verkeerde speler van veld bij FC Twente na blunder vierde man

FC Twente beleefde een waardeloze middag in Venlo, waar het op bezoek bij VVV met 2-1 onderuit ging. Het zat de ploeg in de slotfase dan ook niet mee: door een fout van de ‘vierde man’ werd een verkeerde speler gewisseld.

In plaats van 18 toetste hij nummer 19 in op het elektronische bord waarop wissels worden aangekondigd. Daardoor ging niet Lindon Selahi, maar Joel Latibeaudiere van het veld. „Dat was een heel raar moment”, vond trainer Gonzalo Garcia.

Lees ook VVV wint na ruim twee maanden eindelijk weer een wedstrijd Lees meer

Toen eenmaal duidelijk was dat er een fout was gemaakt, kon die niet meer ongedaan worden gemaakt en restte trainer Gonzalo Garcia niets anders dan middenvelder Selahi naar de rechtsbackpositie te dirigeren. Emil Berggreen kwam overigens in het veld.

„Het heeft geen zin om er te lang over te praten, maar ik heb begrepen dat het niet onze fout is”, zei Garcia. „We kunnen het beter over andere dingen hebben.”

Teleurgesteld