Verleden biedt weinig hoop voor Champions League-droom AZ

AZ neemt het vanavond op tegen Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. Het verleden van Nederlandse clubs in de kwalificatie voor het miljoenenbal biedt weinig aanknopingspunten voor de Alkmaarders.

Twee keer lukt het in de afgelopen tien jaar, dat er twee Nederlandse ploegen in hetzelfde seizoen actief waren in het miljoenenbal. In het seizoen 2018/2019 voor het laatst. Kampioen PSV plaatste zich direct en via de voorrondes haalde Ajax het hoofdtoernooi. Uiteindelijk haalden de Amsterdammers net niet de finale. PSV strandde in de groepsfase.

De keer daarvoor was acht jaar eerder. In het seizoen 2010/2011 plaatste FC Twente zich als kampioen. Ajax bereikte het hoofdtoernooi via voorrondes. Daarin rekende het af met de huidige tegenstander van AZ: Dynamo Kiev. Beide bleven uiteindelijk steken in de groepsfase van het toernooi.

De mislukte kwalificatiepogingen zijn talrijk. In 2019 won FC Basel van PSV, de drie seizoenen ervoor verloor Ajax van OGC Nice, FK Rostov en Rapid Wien, in 2014 verloor Feyenoord van Besiktas, in 2013 PSV van AC Milan, in 2012 Feyenoord van Dynamo Kiev en in 2011 FC Twente van Benfica.

Nieuwe opzet

In het voordeel van de Alkmaarders is dat de opzet sinds twee jaar is veranderd. De nummers een tot en met vier van de vier beste Europese competities plaatsen zich direct voor het hoofdtoernooi. In het verleden waren de nummers vier uit de topcompetities de meest gevreesde tegenstanders voor de Nederlandse clubs.

Mocht AZ vanavond verliezen dan stroomt het direct in in de groepsfase van de Europa League.



De overige wedstrijden zijn:

• Ferencváros - Dinamo Zagreb

• FK Karabach - Molde

• Omonia Nicosia - Rode Ster Belgrado

• FC Midtjylland - Young Boys

• Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest

• PAOK Saloniki - Benfica

• AA Gent - Rapid Wien

