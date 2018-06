Vermeer, St. Juste en Boëtius al begonnen aan training

Leon de Kogel ernstig gewond bij au­to-ongeluk

16:23 Leon de Kogel is vorige week betrokken geraakt bij een auto-ongeluk op Malta. De oud-spits van onder meer FC Utrecht en Go Ahead Eagles, sinds januari actief bij het Spaanse UE Cornellà, liep daarbij zwaar letsel op. De Kogel (26) ligt inmiddels in het UMC in Utrecht, waar hem nog enkele operaties wachten.